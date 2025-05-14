HAVA DURUMU ANKARA: 15 Mayıs 2025 Perşembe günü Ankara hava durumu nasıl? Ankara haftalık hava durumu tahmini!
Ankara'da 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Ankara'da hava durumu nasıl? Ankara'da 15 Mayıs 2025 Perşembe günü yağmur bekleniyor mu? İşte, Ankara için güncel hava tahminleri…
Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava, Ankara'da da etkisini göstermeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 15 Mayıs Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 15 Mayıs Perşembe günü Ankara'da hava durumu nasıl? Ankara'da yarın yağmur var mı? İşte, detaylar…
YARIN ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Başkent Ankara'da yaşayanlar ve şehirde günü dışarıda geçirmeyi planlayanlar, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava nasıl olacak? sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji verilerine göre Ankara'da yarın güneşli ve ılık bir hava bekleniyor.
En yüksek sıcaklık: 19°C
En düşük sıcaklık: 4°C
Hava durumu: Parçalı az bulutlu, güneşli
Yağış ihtimali: %10 (düşük)
Rüzgar: Güneybatı yönünden 7 km/sa
UV indeksi: Orta seviye (4)