Hatya 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 30'uncu Gün; 1614 Terörist Öldürüldü 1

' Zeytin Dalı Harekatı'nda 30'uncu gün; 1614 terörist öldürüldü

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 30 gündür yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1614'e yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, sınır güvenliğini sağlamak ve Suriye'nin Afrin kentinin PKKKCKPYD-YPG'li ve DEAŞ terör örgütlerinden arındırılması amacıyla geçen 20 Ocak'ta, 72 savaş uçağının hava bombardımanıyla başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 30'uncu güne girildi.

HEDEFLER BOMBALANIYOR

Bölgedeki yağış ve sis nedeniyle çatışmalar aralıklarla devam ediyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Afrin kırsalındaki Cinderes bölgesi ile Kilis'in karşısında bulunan Raco beldesi kırsalındaki terör örgütü mevzileri, insansız hava araçlarıyla belirlenip, koordinatları sınırda konuşlu topçu bataryaları ile Türk Hava Kuvvetlerine bildiriliyor. Topçu bataryaları, fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla karadan, jetler ise havadan teröristlerin mevzi, barınma, karargah, kontrol ve toplanma alanlarını ateş altına alıyor.

TERÖRİSTLER LASTİK YAKIYOR

Karadan ve havadan vurularak hedefleri imha edilen teröristler, zaman zaman gizlenmek ve insansız hava araçları ile jetlerin görüş açısını kapatmak amacıyla siyah duman çıkarmak için lastik lastik yakıp, sivil halkın arasına karıştıkları belirtildi.

TUZAKLANAN BOMBALAR İMHA EDİLİYOR

TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, karadan çatışmalarla 60'a yakın aşkın köy ve beldeyi terör örgütlerinden arındırdı. Derinlik oluşturularak sürdürülen harekat kapsamında teröristlerden temizlenen bölgelerde tuzaklanan mayın ve patlayıcılar da eğitimli köpeklerin desteğiyle uzman ekipler tarafından bulunarak imha ediliyor. Teröristlerden temizlenen Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Darmık Dağı'ndaki yol yapım çalışması da bölgedeki sis ve yağış nedeniyle aralıklarla evam ediyor. Asker ve ÖSO unsurlarının Afrin'e ilerleyişini kolaylaştırmak için açılacak geçiş güzergahı için başlanan yolun tepesinde oluşturulacak rampalarda konuşlanacak topçu birliklerinin, asker ve ÖSO mensuplarının karadan ilerleyişine destek vereceği belirtildi.

1614 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bugüne kadar 32 askerin şehit olduğu, 9 sivil vatandaşın da hayatını kaybettiği harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, son bir günlük süreçte kara ve hava operasyonlarıyla 19, toplamda ise 1614 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.