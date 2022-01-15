Hatip Camii'nde sabah namazına yoğun katılım - Haberler
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Hatip Camii'nde sabah namazına yoğun katılım

Hatip Camii'nde sabah namazına yoğun katılım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde düzenlenen sabah namazında "Ailece Camide, Milletçe Duadayız" programına yoğun katılım oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde düzenlenen sabah namazında "Ailece Camide, Milletçe Duadayız" programına yoğun katılım oldu.

Hatip Camii'nde düzenlenen program Sabah Ezanı'nın okunmasının ardından Camii İmam Hatibi Ali Osman Köse'nin Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Kılınan sabah namazının ardından diğer camilerden gelen imam hatipler ilahiler ve kasideler seslendirdi. Programda son olarak Kdz. Ereğli İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü 'Peygamber Sevgisi' konulu Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) efendimiz ile sahabelerin hayatlarından örnekleri anlattığı bir sohbet gerçekleştirdi. Yapılan duanın ardından ise camii cemaatine Hatip Camii Müezzini Ahmet Yazıcı ve gençler tarafından sıcak çorba ve ekmek ikramında bulunuldu. Programa AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri, Kdz.Ereğli önceki dönem Belediye Başkanlarından Murat Sesli, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, AK Parti Zonguldak İl Genel Meclisi Üyesi Ali Kemal Karaca ve yaklaşık 500 kadar cemaat katıldı. Programa özellikle 8-15 yaş grubundan gençlerinde katılım göstermesi takdirle karşılandı. - ZONGULDAK

Hatip Camii'nde sabah namazına yoğun katılım

Hatip Camii'nde sabah namazına yoğun katılım

Hatip Camii'nde sabah namazına yoğun katılım

Hatip Camii'nde sabah namazına yoğun katılım

Hatip Camii'nde sabah namazına yoğun katılım

Hatip Camii'nde sabah namazına yoğun katılım

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde düzenlenen sabah namazında "Ailece Camide, Milletçe Duadayız" programına yoğun katılım oldu.

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