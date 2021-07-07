Hatice Turhan Valide Sultan vefatının 338. yılında anıldı

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Hatice Turhan Valide Sultan'ın türbesinde anma programı düzenlendi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Hatice Turhan Valide Sultan'ın türbesinde anma programı düzenlendi.

Eminönü Yeni Camii Külliyesi içerisinde, Osmanlı padişahlarının da metfun bulunduğu Hatice Turhan Valide Sultan Havatin ve Cedid Havatin Türbesi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatice Turhan Valide Sultan'ı, vefatının 338. yılında yad ettiklerini belirterek, Osmanlı tarihinin temel dinamiklerinden birinin padişah anneleri yani valide sultanlar olduğunu söyledi.

Yılmaz, Valide Sultanların Osmanlı tarihinin çok önemli bir gerçeği olduğunu belirterek, her birini ayrı ayrı ele almanın ve yaptıkları üzerinden değerlendirmede bulunmanın son derece önemli olduğunu kaydetti.

Turhan Sultan'ın 4. Mehmet'in küçük yaşta tahta geçmesiyle Kösem Sultan'ın ardından çok güçlü bir otorite sahibi olduğu bilgisini veren Yılmaz, şunları söyledi:

"Hatice Turhan Sultan, içinde bulunduğumuz türbesinden de anlaşıldığı gibi Osmanlı tarihinin çok güçlü valide sultanlarından birisidir, belki de en güçlüsüdür. Yakından incelendiği zaman Osmanlı tarihinde çok önemli hizmetleri de olan bir hanım sultan olduğunu görüyoruz. Mesela hemen türbenin önündeki Yeni Cami olarak bilinen büyük külliyat da onun eseridir, o tamamlamıştır.

Başka pek çok hayır eserleri de vardır ama asıl önemli hizmetlerden birisi 4. Mehmet'in çocuk yaşta tahta geçtiği bir dönemde iktidar savaşları arasından sıyrılabilmesi ve devletin yönetilmesinde büyük rol oynamasıdır. 17. yüzyıl Osmanlı tarihinde mutlak anlamda söz sahibi olan ve devletin ciddi badirelerden kurtulmasını da sağlayan bir hanım sultandır. Sultan 4. Murat devri bir anlamda Hatice Turhan Valide Sultan devri olarak da isimlendirilse yeridir."

Hatice Turhan Sultan konusunda Erhan Afyoncu ve Uğur Demir'in yaptığı çalışmanın önemine dikkati çeken Yılmaz, "Hatice Turhan Sultan'ın Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılı mümkün olduğu kadar az badireyle atlatmasında ve devletin iyi yönetiminde çok önemli hizmetleri olduğu yapılan son çalışmalarda arşiv belgeleriyle ortaya konulmuştur." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani