Hatice Sarıibrahim Hanımefendi Aile Ziyaretinde Bulundu - Haberler
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Hatice Sarıibrahim Hanımefendi Aile Ziyaretinde Bulundu

Hatice Sarıibrahim Hanımefendi Aile Ziyaretinde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Hatice Sarıibrahim hanımefendi, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Zehra Uygun'un ailesini ziyaret etti.

Hatice Sarıibrahim hanımefendi, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Zehra Uygun'un ailesini ziyaret etti.

Uygun ailesini Özgür Mahallesi'ndeki ikametlerinde ziyaret eden Hatice Sarıibrahim hanımefendi, aileyle bir süre sohbet ederek öğrencimize başarılarının devamını diledi.

Hatice Sarıibrahim'e ziyaretinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Figen Alma, okul müdürü ve müdür yardımcısı eşlik etti.

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