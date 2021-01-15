Hatice Merve Tatar kimdir? Hatice Merve Tatar kaç yaşında, nereli?

Ak Parti MKYK üyesi Hatice Merve Tatar, siyaset dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Sosyal medyada da trend olan Hatice Merve Tatar hakkında, Hatice Merve Tatar kimdir? Hatice Merve Tatar kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları merak edildi.

Sosyal medyada ve siyaset dünyasında gündem olan Hatice Merve Tatar, vatandaşların merak konusu haline geldi. Peki, Hatice Merve Tatar kimdir? Hatice Merve Tatar kaç yaşında, nereli?

HATİCE MERVE TATAR KİMDİR?

"1997 yılında Gaziantep'te doğdum. 3 çocuklu bir ailenin ilk çocuğuyum. Babam esnaf annem ise ev hanımı.

2015 yılında Mehmet Hayri Akınal Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun oldum. Aynı yılın Eylül ayında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimine başladım. Halen 3.sınıf öğrencisi olarak devam etmekteyim.

Aktif siyasete 2015 yılında AK PARTİ Gaziantep Üniversite Birimi Hanım Komisyonu ile başladım. Sonrasında AK PARTİ Gaziantep Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ile birlikte Gaziantep Üniak Hanım Komisyonu Hasan Kalyoncu Üniversitesi Başkanlığı yaptım. AK PARTİ Gaziantep 6.Olağan İl Kongremiz ile birlikte "en genç" ana kademe üyesi olarak AK PARTİ Gaziantep İl Yönetim Kurulu Üyesi oldum. 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimlerinde Gaziantep Milletvekili Adayıydım. "