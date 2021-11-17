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Hatice Aslan derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti

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Hatice Aslan derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti

Ünlü oyuncu Hatice Aslan, bir derginin etkinliğine katıldı. Paylaştığı bikinili karesi hakkında konuşan ünlü oyuncu, derimn yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti. İşte detaylar...

Hatice Aslan, sosyal medya üzerinden yaptığı bikinili paylaşımlarına cevap verdi. Bir derginin etkinliğine katılan oyuncu, derin yırtmaçlı kıyafetiyle dikkat çekti.

Bikinili kareleri için Aslan, "Hayat koşulları ve şartları çok zor, her insan için... Olabildiğince aralarda o onları güzel anları paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü hayat gerçekten hepimiz için zor. Bu dünyada rahat yok. Olabildiğince elimden geldiğince tadını çıkarmaya çalışıyorum" dedi.

Gelen tepkilerle alakalı konuşan Aslan, "Sonuçta ben kendim olarak varım bu dünyada, herkes gibi olabildiğince kendim olmaya çalışıyorum. Başkasına göre mutluluk yada mutsuzluk yada bir takdir yada eleştirilmek gibi bir kaygım yok sadece... Kendim olmaya çalışıyorum sadece" diye cevapladı. "Kendiniz olursanız dünya daha yalansız daha gerçek olur" diyen Hatice Aslan, sonrasında taksiye binerek uzaklaştı.

Hatice Aslan derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti

Hatice Aslan derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti

Hatice Aslan derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti

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