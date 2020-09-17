Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu
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Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu

Ünlü şarkıcı Hatice, önceki gün yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle Nişantaşı'nda görüntülendi. Hatice, kendisinden 10 yaş küçük aşkını etrafındakilere aldırış etmeden öpücüklere boğdu.

17.09.2020 15:31 | Son Güncelleme: 17.09.2020 15:50

Ünlü şarkıcı Hatice, yaklaşık iki yıldır Ali Kemal Sarı ile aşk yaşıyor. Instagram sevgilisiyle romantik anlarını paylaşan Hatice, önceki gün Nişantaşı'nda kameralara yakalandı.

AŞKA GELDİLER

Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinin önünde araçlarını bekleyen çift, ayaküstü şakalaşmayı ihmal etmedi. 41 yaşındaki Hatice, kendisinden 10 yaş küçük olan Sarı'yı herkesin içinde öpücüklere boğdu.

Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu

EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Geçtiğimiz günlerde görüntülenen Hatice, parmağındaki tektaş yüzüğü soran muhabirlere evlilik için ilk adımı attıklarını ve sevgilisinin kendisine evlilik teklifi ettiğini söylemişti.

Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu
Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu

Kaynak: Snob Magazin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 15:50:13. #1.15#
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