Hatayspor-Şanlıurfaspor maçı ne zaman saat kaçta? Hatayspor-Şanlıurfaspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi?
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Hatayspor-Şanlıurfaspor maçı ne zaman saat kaçta? Hatayspor-Şanlıurfaspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

05.11.2020 10:07 | Son Güncelleme: 05.11.2020 10:11
Hatayspor-Şanlıurfaspor maçı ne zaman saat kaçta? Hatayspor-Şanlıurfaspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)maçı Hatayspor-Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin heyecanla beklediği maç öncesinde Hatayspor-Şanlıurfaspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi, Hatayspor-Şanlıurfaspor maçı, hangi kanalda, Hatayspor-Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta konuları araştırıldı.

Sporseverlerin heyecanla beklediği Hatayspor-Şanlıurfaspor maçına kısa bir süre kaldı. Peki, Hatayspor-Şanlıurfaspor saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor-Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Hatayspor-Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? Hatayspor-Şanlıurfaspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte, Hatayspor-Şanlıurfaspor maçının merak edilenleri...

A SPORT CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

A Spor Web, Vodafone TV 71, Digiturk 88, Kablo TV 142, Turkcell TV+74, Tivibu 381, D-Smart 80, Şifresiz 4A numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

HATAYSPOR-ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Hatayspor-Şanlıurfaspor maçı 05 Kasım Perşembe günü oynanacak.

HATAYSPOR-ŞANLIURFASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Hatayspor-Şanlıurfaspor maçı 20.30'de başlayacak.

HATAYSPOR-ŞANLIURFASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hatayspor-Şanlıurfaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)maçı, Antakya Atatürk Stadyumu, Hatay'da oynanacak.

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