Hatayspor - Galatasaray maç özeti ve golleri izle!

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında yapacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı. Hatayspor - Galatasaray maçı canlı yayın izle! Hatayspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hatayspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Hatayspor - Galatasaray maçı kesintisiz canlı izle! Hatayspor - Galatasaray maçı canlı anlatım! Hatayspor - Galatasaray maçı canlı izle! Hatayspor - Galatasaray ilk 11'ler! Hatayspor - Galatasaray maç özeti ve golleri izle!

Hatayspor ile Galatasaray arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı Antakya Atatürk Stadyumu, Hatay'da oynanacak. Hatayspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hatayspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Hatayspor - Galatasaray maçı ilk 11'ler! Hatayspor - Galatasaray maç özeti ve golleri izle!

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI GOLLERİ VE MAÇ ÖZETİ

Dakika 5: Feghouli'den pası alan Mostafa Mohamed'in ceza alanına girerken çektiği şutta savunmaya da çarpan top direğin dibinden kornere çıktı.

Dakika 20: Sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Mesut'un arka direğe ortaladığı topu Akintola kontrol etti. Onun yerden pasına kale ağzında Mame Diouf dokundu: 1-0

Dakika 28: Ruben Ribeiro müthiş attı! Sağ kanattan, köşe gönderinin birkaç metre önünden kazanılan serbest vuruşta Traore topu doğrudan ceza sahası dışına doğru gönderdi. O bölgedeki Ribeiro hafif sol çaprazdan uzak köşeye nefis bir plase yolladı: 2-0

Dakika 35: Sağ kanattan gelişen Hatayspor akınında Aabid'in ortaya çevirdiği top Donk'tan sekti, Diouf'un gelişine kafa vuruşunda Muslera üzerinden aşan topu son anda kornere tokatladı.

Dakika 50: Traore'den pası alan Ribeiro'nun ceza alanı ön çizgisinden şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

Dakika 58: Babel'in son çizgiden geriye çıkardığı topu Etebo içeriye ortaladı, Falcao'nun penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda direğe çarpan top auta çıktı.

Dakika 68: Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Falcao'nun kafa vuruşunda Munir yattı ve topu çeldi. Devamında Babel'in ortaya çevirdiği top çizgi üzerindeki savunmadan döndü.

Dakika 72: Ani gelişen Hatayspor akınında sağ kanattan ortaya doğru gönderilen uzun topu Diouf, Etebo'dan önce araya girerek önüne aldı. Devamında kaleci Muslera'yı çalımlayıp sağ çaprazdan topu ağlara yolladı: 3-0

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER!

Hatayspor: Munir Mohammedi, Yusuf Abdioğlu, Pablo, Mesut, Popov, Aabid Rayane, Ruben Ribeiro, Kamara, Adama Traore, Akintola, Diouf

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Etebo, Saracchi, Ömer Bayram, Gedson Fernandes, Feghouli, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa Mohammed