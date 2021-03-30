Hataylı beşizlerin ilk yaş günleri kutlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Suudi Arabistan'da zor günler geçirdikleri için 8 ay önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının girişimleriyle Türkiye'ye getirilen Hataylı Merve-Hüseyin Huyluoğlu çifti, beşiz çocuklarının ilk yaş günlerini kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Suudi Arabistan'da zor günler geçirdikleri için 8 ay önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının girişimleriyle Türkiye'ye getirilen Hataylı Merve-Hüseyin Huyluoğlu çifti, beşiz çocuklarının ilk yaş günlerini kutladı.

Huyluoğlu çifti, bir yaşına giren çocukları Yusuf, Hamza, Muhammed, Selma ve Necla için Antakya'daki evlerinde doğum günü partisi düzenledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'da beşizlerin doğum gününe özel pasta gönderdi.

Huyluoğlu çifti, çocukları için hazırlanan pastadaki mumları üfleyerek beşizlerinin yeni yaşlarını kutladı.

Baba Hüseyin Huyluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada beşiz çocuklarının bir yaşını doldurmalarının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Huyluoğlu, Suudi Arabistan'da yaşadıkları sıkıntılı günlerde kendilerini Türkiye'ye getirmelerini sağlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti.

Beşizlerinin bu yaşa gelmesinde çok kişinin emeği olduğunu ifade eden Huyluoğlu, "Allah hepsinden razı olsun. Çocuklarım bir yaşındalar. Güzel bir mutluluk. Bakan hanıma çok teşekkür ediyoruz. Bugünde sağ olsunlar pastamızı yollamışlar. 'Nice mutlu yıllar' dilemişler çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Bir gazetecinin teklif gelmesi halinde beşiz çocuklarıyla birlikte reklam filminde oynamak isteyip istemediklerine ilişkin sorusuna yanıt veren Baba Huyluoğlu, çocuklarının geleceği için yok demeyeceklerini kaydetti.

Anne Merve Huyluoğlu ise beşiz çocuklarını Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde dünyaya getirdiğini ve orada bulundukları süreçte çok zor günler geçirdiklerini söyledi.

Beşizlerinin yeni yaşına girmelerinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten anne Huyluoğlu, "Sanki dün doğmuşlar gibi, ne kadar büyüdüklerini fark etmedim. Doğduklarından bu yana çok zor günler geçirdim ve halen geçiriyorum. Büyüdükçe sorumlulukları artıyor. " diye konuştu.

Suudi Arabistan'a 17 yıl önce çalışmak için giden ve bir turizm acentesinde görevli olan Hüseyin Huyluoğlu ve eşi Merve Özer Huyluoğlu, bir kızları ve geçen yıl mart ayında dünyaya gelen 3'ü erkek 2'si kız beşiz çocuklarıyla Kovid-19 salgını nedeniyle büyük sıkıntılar yaşamış, beşiz bebeklerinin kimliklerini çıkartamadıkları için ülkede zor günler geçirmişti. Aile sesini duyurmak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) başvurmuş ve bunun üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla Türkiye'ye getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş