Hatay yangınından yürek yakan fotoğraflar

Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınamıyor. Yerleşim yerlerine de ulaşan alevler ev ve işyerlerine de sıçradı. Öte yandan yangında bazı hayvanların ekiplerce kurtarılırken bazı hayvanların da yangında yaşamını yitirdikleri görüldü.

Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Hatay Valiliği, sabotaj ihtimaliyle ilgili olarak gözaltına alınan şahısların olduğunu duyurdu.

Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Dün öğle saatlerinde başlayan yangın, Arsuz ilçesine bağlı Nergizlik ve Karahüseyinli mahalleleri arasında etkisini sürdürüyor. Orman yangınına karadan çok sayıda ekip müdahale ederken, söndürme çalışmalarına rüzgarın durumuna göre hava araçları da destek veriyor.

KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Belen ilçe merkezi yakınlarındaki Petek mevkisinde çıkan ve dün kontrol altına alınan yangın bölgesinde, alevler yeniden yükseldi. Binalara yakın alandaki yangın nedeniyle bazı evler alevlerin arasında kaldı. Belen-İskenderun kara yolunun bir bölümü de trafiğe kapatıldı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal da yangın bölgesindeki çalışmaları yerinde inceliyor.

YANGINDA MAHSUR KALAN KAPLUMBAĞALAR KURTARILDI

Öte yandan yangında İskenderun Belediyesi Başkanı Fatih Tosyalı ile birlikte yangın noktasına gelen bir belediye personeli alevlerin arasında kalan kaplumbağayı kurtardı.

Eline aldığı kaplumbağaya su dökerek kendine gelmesini sağlayan Cemil Özdemir isimli belediye personeli, kaplumbağanın ayaklarında biraz tahribatın olduğunu söyledi. Yaralı hayvanı veterinere götüreceğini belirten Özdemir, "Tesadüf olarak yanan alanın içerisinde bir kaplumbağa gördüm. Kaplumbağa kendini kilitlemişti ve baya sıcaktı. Burada bulduğum sudan kendine gelmesini sağladım. Ayaklarında biraz tahribat var. Veteriner arkadaşımızı aradım tedavisi için kaplumbağayı bekliyor" dedi.

YANGINDA BAZI HAYVANLAR TELEF OLDU

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan yangın, Fatih ve Sarımazı mahallerinde bazı ev ile iş yerlerini kullanılmaz hale getirirken, yangın sırasında ormanlık alanda bulunan hayvanların da telef olduğu ortaya çıktı.