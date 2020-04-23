HATAY Reyhanlı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Reyhanlı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarıHATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında, sokağa çıkamayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı protokol üyelerinin ev ziyareti ile gerçekleşiyor.

Reyhanlı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında, sokağa çıkamayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı protokol üyelerinin ev ziyareti ile gerçekleşiyor.

Geçtiğimiz Şubat ayında Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Reyhanlılı TIR şoförü İsmail Akatay'ın Esentepe Mahallesi'ndeki baba evine giden Kaymakam Ali Candan, Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Jandarma Komutanı Binbaşı Abbas Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Arslan, kurum amirleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocukları Muhammed, Bünyamin ve Enes'e çeşitli hediyeler verdiler. Çocuklarda aldıkları oyuncak arabalarla oynadılar.

Kaymakam Candan ve beraberindekiler daha sonra da 23 Nisan doğumlu olan Ebru Dereci'ye doğum günü sürprizi yaptılar. Yeni Mahalledeki Dereci ailesinin evine giden Kaymakam Candan ve beraberindekiler Ebru'nun doğum gününü kutlayarak hediye verdiler. TOKİ Abdulkadir Erkan ilkokulu 3. sınıf öğrencisi Ebru Dereci, çok duygulandığını belirterek teşekkür etti. Ebru, kesilen pastanın ardından misafirlerine de ikram etti. Kaymakam Candan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı olduğu için evlere gidilerek kutlandığını söyledi.

Öte yandan, 6 yaşındaki Eymen Ürkmez, doğum günü nedeniyle aradığı polis 155'ten kendisine pasta götürüldü. 23 Nisan doğumlu Eymen Ürkmez kendisi için getirilen pastayı kestikten sonra da polis arabasına bindi. Ürkmez polis amcalarına teşekkür etti. Polis memuru Celal Yılmaz, Eymen Ürkmez'in pastasını getirirken hem 23 Nisan bayramının 100. yılını ve hem de Eymen'in 6. doğum gününü kutladıklarını söyledi.

Kaynak: DHA