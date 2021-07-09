Hatay merkezli hırsızlık çetesi operasyonu

Hatay merkezli 6 ilde hırsızlık çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi.

Hatay merkezli 6 ilde hırsızlık çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Mersin ve Ankara'da organize bir şekilde çok sayıda eve girerek hırsızlık olayına karışan şüpheliler tespit edildi. Yapılan eş zamanlı operasyonda 9'u kadın, 4'ü çocuk olmak üzere toplam 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 52 adet fişek, 157 adet dolu kartuş, 2 adet yüzük, 3 adet altın bileklik, 1 adet kolye, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet sustalı tabir edilen bıçak ve 1 adet av tüfeği dipçiği bulundu.

Belirtilen adreslerde yapılan aramalarda ayrıca; 4 ayrı hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalanarak bölge kolluk kuvvetlerine teslim edildi.

Hatay'da gerçekleşen toplam 31 evden hırsızlık olayının şüphelisi olan şahısların çaldıkları para ve ziynet eşyalarının yaklaşık 1 milyon 200 bin değerinde olduğu tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerle ilgili adli tahkikat sürerken, firari şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı