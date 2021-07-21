Hatay Kisecik yangını kontrol altına alındı
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Hatay Kisecik yangını kontrol altına alındı

Hatay Kisecik yangını kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ormanlık alanda çıkan yangın, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi ile 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarına başladı. Yangında 2 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - HATAY

Hatay Kisecik yangını kontrol altına alındı
Hatay Kisecik yangını kontrol altına alındı
Hatay Kisecik yangını kontrol altına alındı
Hatay Kisecik yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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