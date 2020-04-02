HATAY Kırıkhan'da sosyal izolasyon çalışmaları devam ediyor Kırıkhan'da sosyal izolasyon çalışmaları devam ediyorHATAY'ın Kırıkhan ilçesinde polis ekipleri PTT, bankalar ve bankamatiklerde sosyal mesafenin korunması amacıyla barikatlar ve dubalar ile önlem aldı.

Kırıkhan'da sosyal izolasyon çalışmaları devam ediyor

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde polis ekipleri PTT, bankalar ve bankamatiklerde sosyal mesafenin korunması amacıyla barikatlar ve dubalar ile önlem aldı.

İlçede koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında başlatılan sosyal izolasyon çalışmaları devam ediyor. Sosyal izoleyi sağlamak amacıyla Kırıkhan Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kırıkhan Belediyesi tarafından bir dizi tedbir alındı. İlçedeki Kanatlı Caddesi araç trafiğine kapatılarak, insan ve trafik yoğunluğunun azalması sağlandı. Polis ekipleri tarafından PTT, bankalar ve bankamatiklerde sosyal mesafenin korunması amacıyla barikatlar ve dubalar ile önlem alındı. Koronavirüs salgını riskinin en aza indirilmesi amacıyla sıra bekleyen vatandaşlar sık sık uyarıldı. Yetkililer tarafından koronavirüs tehlikesi bitinceye kadar çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: DHA