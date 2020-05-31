HATAY Kazada ölen 6 kişinin yakınları bölgede önlem alınmasını istedi-1
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HATAY Kazada ölen 6 kişinin yakınları bölgede önlem alınmasını istedi-1

Kazada ölen 6 kişinin yakınları bölgede önlem alınmasını istediHATAY'ın İskenderun ilçesinde, freni boşalan TIR'ın 24 araca çarpması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin de yaralandığı kazada yaşamını yitirenlerin yakınları, olayın yaşandığı bölgede gerekli önlemlerin alınması...

31.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:45

Kazada ölen 6 kişinin yakınları bölgede önlem alınmasını istedi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, freni boşalan TIR'ın 24 araca çarpması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin de yaralandığı kazada yaşamını yitirenlerin yakınları, olayın yaşandığı bölgede gerekli önlemlerin alınması için çağrıda bulundu.

Kaza, 2 Nisan'da saat 14.30 sıralarında Deniz Er Eğitim Alayı karşısındaki polis noktasında meydana geldi. Bayram Avcıoğlu (34) yönetimindeki 33 CSF 03 plakalı TIR, freni boşalınca sürücüsünün kontrolünden çıkıp, uygulama noktasında duran 24 araca çarptı. TIR, daha sonra yol kenarındaki spor salonunun girişine çarparak durdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, çevredeki çok sayıda kişi de yardıma koştu. Kazada araçlarda bulunan Muhammet Enes Kul (19), Burhan İshakoğlu (35), oğlu Onur İshakoğlu (16) ile başka araçtaki Ali Yıldırım (60), eşi Esmehan Yıldırım (58) ve baldızı Leyla Yıldırım (52) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 23 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldıktan sonra tedavilerinin ardından taburcu oldu.

ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTEDİLER

Kaza sonrası bölgede önlemlerin olmadığını belirten ölenlerin yakınları, bir araya gelip, tedbir alınmasını istedi. Kaza mağduru aileler adına açıklama yapan ve aynı kazada eşi, yengesi ve kardeşini kaybeden kendisi de yaralı kurtulan İbrahim Yıldırım, "Kaza yerinde bariyerlerin halen düzeltilmediğini gördük. Gerçekten aynı yerdeyiz, değişen hiçbir şey yok. Bu yıllar içerisinde yaşanan 8'inci kaza. Bir daha böyle bir kaza yaşanmasın canlar gitmesin istiyoruz. Bu yetkili kişilerin görevlerini iyi yapmadığını gösteriyor. Burada başka insanlar ölmemesi için biz üzerimize düşen vatandaşlık görevimizi yerine getirmek istiyoruz. Herkesi de bu konuya sahip çıkmasını ve desteğe davet ediyoruz" dedi.

KAZANIN İZLERİ HALA DURUYOR

Kazada anne-baba ve yengesini kaybeden Eren Yıldırım ise kazanın tüm izlerinin hala durduğunu vurgulayarak, "Yetkililer uğramamışlar bile. Ben tüm canlarımı kaybettim ama bir başka canların gitmemesi için mücadele ediyorum. Ancak görüyorum ki hala ağır tonajlı araçlar buradan çarşıya inmeye devam ediyor, yetkililer de sadece izliyor" diye konuştu.

HATAY Kazada ölen 6 kişinin yakınları bölgede önlem alınmasını istedi-1

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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