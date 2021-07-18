Hatay İl Sağlık Müdürü Hambolat: "Bu rahatlık bizi korkutuyor"
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Hatay İl Sağlık Müdürü Hambolat: "Bu rahatlık bizi korkutuyor"

İhlas Haber Ajansı / Recep Dağdelen - Haberler | Yerel

Hatay İl Sağlık Müdürü Hambolat: "Bu rahatlık bizi korkutuyor" "Bu rahatlık inşallah bizi ileriki dönemlerde pişmanlığa sürüklemez" Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, Covid-19 vakalarının az olmasından dolayı halkta bir rehavet gözlemlediklerini belirtti Hatay İl Sağlık Müdürü...

Hatay İl Sağlık Müdürü Hambolat: "Bu rahatlık bizi korkutuyor"

"Bu rahatlık inşallah bizi ileriki dönemlerde pişmanlığa sürüklemez"

Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, Covid-19 vakalarının az olmasından dolayı halkta bir rehavet gözlemlediklerini belirtti

HATAY - Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, Covid-19 vakalarının az olmasından dolayı halkta bir rehavet gözlemlediklerini bu durumun kendilerini korkuttuğunu söyledi.

Hambolat, yaptığı açıklamada, özellikle sahildeki Arsuz, Samandağ ve İskenderun ilçeleri başta olmak üzere ve çarşılarda ciddi bir rahatlama görüldüğünü belirterek, "Vakaların az olmasından dolayı halkımızda bir rehavet gözlemliyoruz. Bu durum bizi korkutuyor. Bu rahatlık inşallah bizi ileriki dönemlerde pişmanlığa sürüklemez" dedi.

Hatay'da vaka sayılarının çok yüksek olduğu dönemlerde tüm Türkiye'de de vakaların yüksek olduğunu ifade eden Hambolat, "Kasım sonu Aralık başında bir pik yaşadık. Tüm ülkede 2-3 pik yaşarken biz Hatay'da bu dönemi tek pik ile atlattık. Şu an büyük şehir aralarında en az vaka sayısı olan iliz. Tüm iller arasında da uzunca süredir ilk 3'te yer alıyoruz. Bu sağlıkçıların ciddi bir emeği, sağlık çalışanlarının ciddi bir eforu, aynı zamanda valimizin öncülüğünde tüm kamu kurumlara, insanlarımızın ve Hataylı vatandaşlarımızın katkısıyla sağlandı. Bu süreci başarı olarak görmemiz için sonunu görmemiz gerekiyor. O da sıfır vakayı ilde değil, tüm ülkede görmekle olacak. Ancak o zaman rahat bir nefes alabileceğiz. Bu vaka düşüşünde aşı etkili oldu fakat aşı hastalığı hiçbir zaman yüzde yüz tam anlamıyla korumaz. Aşı tek başına yeterli olmamakla birlikte elimizdeki tek önemli silah ve koruyucumuz" diye konuştu.

Aşılamada Hatay olarak istedikleri seviyede olmadıklarını vurgulayan Hambolat, "Bunun birçok sebebi var. Hızlı aşılamalarımız devam etmekte. Halkımızı biz her türlü aşılama imkanına sahibiz. Halkımızdan da aşılama faaliyetinde bizlere destek olmasını istiyoruz. Aşılanan kişi tekrara virüse yakalanma ihtimali mevcut. Bizim buradaki beklentimiz aşılama ile hastalanma oranını düşürmeye çalışmak. Aşılanma ile bulaş ve hastalanma seyri azalacak. Tüm ülkedeki vaka sayılarının düşmesindeki en önemli aktör aşılama oranının artması. Bu süreçte sağlık personellerimiz yoğun bir efor sarf ediyor. Tünelin sonundaki ışığı görmek üzereyiz. Bu ışığa ulaşmak için maske, mesafe ve temizlik kurallarına devam etmemiz gerekiyor. Bu kurallara uymazsak tekrardan bu rahat dönemi atlatır, tekrardan kısıtlama dönemine gireriz ki bu durumu hiç kimse istemiyor" şeklinde konuştu.

Hatay İl Sağlık Müdürü Hambolat: 'Bu rahatlık bizi korkutuyor'
Hatay İl Sağlık Müdürü Hambolat: 'Bu rahatlık bizi korkutuyor'
Hatay İl Sağlık Müdürü Hambolat: 'Bu rahatlık bizi korkutuyor'
Hatay İl Sağlık Müdürü Hambolat: 'Bu rahatlık bizi korkutuyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Dağdelen

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