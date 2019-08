Hatay'dan yurt dışına el yapımı bıçak satıyorlar

Antakyalı iki kardeş, babalarından devraldıkları el işi üretim yapan bıçak dükkanını büyüterek, geleneksel yöntemlerle sürdürdükleri mesleklerinde Orta Doğu pazarına açılmayı başardı.

Babalarından kalan bıçak dükkanını genişleterek, ürünlere kalite ve estetik katan Necati ve Necmi Mazmanoğlu kardeşler, Mısır, Katar ve Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok Orta Doğu ülkesine el yapımı bıçak, kebap şişi, paslanmaz zırh, döner bıçakları ve et kıyma makinesi pazarlıyor.

Yurt dışına aylık 3 bin el yapımı bıçak, 10 bin kebap şişi ve 2 bine yakın diğer kesici aletlerle et kıyma makinesi satan Mazmanoğlu kardeşler, babalarından devraldıkları işi sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Necati Mazmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bıçakçı Naim Usta" olarak bilinen babasının tarihi Uzun Çarşı'daki dükkanında, yıllarca el emeği ile bıçak yaptığını söyledi.

Kardeşi Necmi ile mesleğin inceliklerini küçük yaşlardan itibaren bizzat çalışarak öğrendiklerini anlatan Mazmanoğlu, 31 yıl önce babasının ölümü ile işin başına geçtiklerini belirtti.

Teknolojiyle beraber artan fabrikasyon bıçakların, kendilerini etkilemediğini, birçok yerde el yapımı bıçakların tercih edildiğini ifade eden Mazmanoğlu, "Bıçaklarımız el yapımıdır, hepsi paslanmaz çelikten imal ediliyor. Bıçak saplarını, portakal, limon ve mandalina ağaçlarından yapıyoruz." dedi.

Mazmanoğlu, bıçakların son derece keskin ve sağlam olması nedeniyle önce yörede, daha sonra yurt içi piyasada tutulduğunu, ardından dışa açıldıklarını ve talebin artmasıyla bu alana yöneldiklerini anlatarak, zamanla işlerin artmasıyla eleman da yetiştirdiklerini kaydetti.

"Orta Doğu ülkelerine pazarlıyoruz"

El emeğiyle ayda yaklaşık 5 bin bıçak imal ettiklerini vurgulayan Mazmanoğlu, şöyle devam etti:

"Bıçakların yanı sıra kebap şişi, paslanmaz zırh, döner bıçakları ve et makinası imalatı yapıyoruz ve bunları Orta Doğu ülkelerine pazarlıyoruz. Normalde üretimimizin yarıya yakınını ihraç ederken, son zamanlarda Orta Doğu'da yaşanan sıkıntılardan dolayı işler ciddi anlamda düşüş gösterdi."

Mazmanoğlu, bıçak fiyatlarının iç piyasada 3 ile 30 lira arasında değiştiğini söyledi.

Mesleklerini çocuklarına da öğrettiklerini aktaran Mazmanoğlu, çocuklarının eğitim hayatına devam ettiğini ancak el yapımı bıçak üretme işine girmek istelerse, kardeşiyle birlikte gelecekte işlerini memnuniyetle onlara devredebileceklerini anlattı.

Bıçak imalatı ustası Mehmet İncil ise 15 yıldır bu işi yaptığını belirterek, bıçak yapımının zahmetli olduğunu, bıçakların önce ham madde olarak geldiğini ve bir çok aşamadan geçtikten sonra satışa sunulduğunu ifade etti.

