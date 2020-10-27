Hatay'daki patlama sonrası İskenderun Emniyet Müdürü uzun namlulu silahla sokağa inip terörist peşine düştü
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Hatay'daki patlama sonrası İskenderun Emniyet Müdürü uzun namlulu silahla sokağa inip terörist peşine düştü

27.10.2020 09:18 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:14

Hatay'da dün gece bir teröristin kendisini patlatması sonrasında şehirde alarm durumuna geçildi. İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'in patlama sonrası ikinci teröristin yakalanması için yürütülen çalışmalarda elinde uzun namlulu silahla bizzat sokaklara inmesi, sosyal medyada gündem oldu.

Dün gece Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir teröristin kendisini patlattı. Kaçan diğer terörist içinse tüm birimler seferber oldu. İkinci teröristin yakalanması için yapılan çalışmalarda ise İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'in patlama sonrası uzun namlulu silahla sahaya indiği görüldü. Korumalarının uyarılarına rağmen sokakta olan ve elinde telsiziyle teşkilatına "Sakin olun" uyarısı yapan emniyet müdürünün bu görüntüsü sosyal medyanın en çok konuşulan olayı oldu.

"AFERİN KAHRAMANLARIMIZA"

Türkiye'nin yüreğini ağzına getiren gece sonunda 2 terörist, etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristlerin etkisiz hale getirildiğini belirtip, "Aferin kahramanlarımıza, ikisi de elde. Hikayesini anlatacağız" ifadelerini kullandı.

Uzun namlulu silahla sokağa inerek operasyonu bizzat yürüten İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş için sosyal medyada paylaşılan bazı tweetler:

Hatay'daki patlama sonrası İskenderun Emniyet Müdürü uzun namlulu silahla sokağa inip terörist peşine düştü
Hatay'daki patlama sonrası İskenderun Emniyet Müdürü uzun namlulu silahla sokağa inip terörist peşine düştü
Hatay'daki patlama sonrası İskenderun Emniyet Müdürü uzun namlulu silahla sokağa inip terörist peşine düştü
Hatay'daki patlama sonrası İskenderun Emniyet Müdürü uzun namlulu silahla sokağa inip terörist peşine düştü
Hatay'daki patlama sonrası İskenderun Emniyet Müdürü uzun namlulu silahla sokağa inip terörist peşine düştü
Hatay'daki patlama sonrası İskenderun Emniyet Müdürü uzun namlulu silahla sokağa inip terörist peşine düştü
Hatay'daki patlama sonrası İskenderun Emniyet Müdürü uzun namlulu silahla sokağa inip terörist peşine düştü
Hatay'daki patlama sonrası İskenderun Emniyet Müdürü uzun namlulu silahla sokağa inip terörist peşine düştü

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Haber Yorumları (32)
GARIBAN: S400 Yunan sorunu vs ile ABD nin çok şeyi feda ettiler açıklaması ??
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BALKESLER: Başta Hatay olmak üzere tüm ülkemize geçmiş olsun. Allah (C. C) tüm güvenlik güçlerimizi ve ülkemizi korusun. Hatay''daki kardeşlerimize de ayrıca selamlar. Çünkü çok çektiler. Reyhanlı saldırıları, yangınlar, amanoslardaki operasyonlar, Suriye''deki savaş, göçler, bombalar, terör olayları, sel felaketleri, İNŞAALLAH ALLAH''IN (C. C) izniyle hep beraber bunları da atlatıcaz.
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EFE: 4 tane it leş olunca. Zorlarına gitmiş elinize saglık Arkadaşlar
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