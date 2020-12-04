Hatay'da yayalara yol vermeyen 122 sürücüye 65 bin 952 TL ceza
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Hatay'da yayalara yol vermeyen 122 sürücüye 65 bin 952 TL ceza

04.12.2020 17:11 | Son Güncelleme: 04.12.2020 18:40

Hatay'da yayalara yol vermeyen 122 sürücüye 65 bin 952 TL ceza -Ceza yiyen sürücü: " Geçtim çünkü trafiğin akması gerekiyor" Hatay'da "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" uygulamasında 122 sürücüye 65 bin 952 TL idari para cezası uygulandı.

Hatay'da yayalara yol vermeyen 122 sürücüye 65 bin 952 TL ceza

-Ceza yiyen sürücü: " Geçtim çünkü trafiğin akması gerekiyor"

HATAY - Hatay'da "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" uygulamasında 122 sürücüye 65 bin 952 TL idari para cezası uygulandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından, Türkiye genelinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için hayata geçirilen 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması kapsamında Antakya'nın 4 farklınoktasında 12 ekiple uygulama yapıldı.

Trafikte yaya bilincini oluşturmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen uygulama kapsamında birçok araç kontrolden geçti. Şehrin farklı noktalarından drone destekli uygulamalar yapıldı.

Trafik denetimlerinde araçlarıyla yaya geçitlerinde yol vermeyen 122 sürücüye 65 bin 952 TL ceza uygulandı.

Ceza yazılan sürücülere yaya güvenliği konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Hatay'da yayalara yol vermeyen 122 sürücüye 65 bin 952 TL ceza
Hatay'da yayalara yol vermeyen 122 sürücüye 65 bin 952 TL ceza
Hatay'da yayalara yol vermeyen 122 sürücüye 65 bin 952 TL ceza
Hatay'da yayalara yol vermeyen 122 sürücüye 65 bin 952 TL ceza
Hatay'da yayalara yol vermeyen 122 sürücüye 65 bin 952 TL ceza
Hatay'da yayalara yol vermeyen 122 sürücüye 65 bin 952 TL ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KARAGÖZ

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