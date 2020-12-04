Hatay'da yayalara yol vermeyen 122 sürücüye 65 bin 952 TL ceza

Hatay'da yayalara yol vermeyen 122 sürücüye 65 bin 952 TL ceza -Ceza yiyen sürücü: " Geçtim çünkü trafiğin akması gerekiyor" Hatay'da "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" uygulamasında 122 sürücüye 65 bin 952 TL idari para cezası uygulandı.