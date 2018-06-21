Hatay'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Arif Yılmaz yönetimindeki 31 U 4030 plakalı hafif ticari araç, Hassa-Gaziantep karayolunun Demrek Mahallesi Deliçay mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhasına çarpıp, savruldu.
Kazada, sürücü Yılmaz ve beraberindeki 2 kişi, yaralandı.
Ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.