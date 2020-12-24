Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı
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Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı

24.12.2020 11:22 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:48

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı Çeşitli dönemlere ait 282 adet sikke ele geçirildi Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çeşitli dönemlere ait 282 adet sikke ele geçirildi.

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı

Çeşitli dönemlere ait 282 adet sikke ele geçirildi

HATAY - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çeşitli dönemlere ait 282 adet sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nde, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından M.E. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait üzerinde farklı ibareler bulunan 282 adet sikke, 1 adet ok ucu, 4 adet farklı dönemlere ait mühür, 18 adet farklı dönemlere ait taş obje, 2 adet kırık yüzük parçası, 12 cm çapında metal obje, dedektör, 2 adet polis rozeti bulunan cüzdan, 2 adet amatör telsiz, 80,75 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E. isimli şahsın emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı
Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı
Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı
Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KARAGÖZ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 11:48:56. #1.14#
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