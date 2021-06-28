Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı ayini
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Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı ayini

Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı ayini
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

HATAY'da St.Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı nedeniyle Antakya Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okundu.

HATAY'da St.Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı nedeniyle Antakya Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okundu. 

St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Dimitri Doğum ve Jan Dellüler'in yönettiği ayinde, ilçelerden gelen dini liderler ile birlikte ilahi ve İncil'den bölümler okudu. Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen ayinde, dualar edildi. Hıristiyan vatandaşların mum yakarak dilekte bulunduğu ayin sonunda kilise bahçesinde kokteyl verildi.


Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı ayini
Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı ayini
Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı ayini
Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı ayini

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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