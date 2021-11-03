Hatay'da sis etkili oldu - Haberler
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Hatay'da sis etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Recep Dağdelen - Haberler | Yerel

- Hatay'da sis etkili oldu Hatay'da sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

HATAY (İHA) - - Hatay'da sis etkili oldu

HATAY - Hatay'da sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen sis sebebiyle görüş mesafesi azalırken kent adeta beyaz örtüyle kaplandı.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ana arterlerde ve yoğun olan bölgelerdeki araçlar hızlarını düşürerek ilerledi. Trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sis ilerleyen saatlerde etkisini kaybetti.

Hatay'da sis etkili oldu

Hatay'da sis etkili oldu

Hatay'da sis etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Recep Dağdelen - Son Dakika Haberleri
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