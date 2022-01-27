Hatay'da sahte parayla alışveriş yapan şüpheli adli kontrolle salıverildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da sahte parayla alışveriş yapan şüpheli adli kontrolle salıverildi

AA, Mehmet Gürkan - Güncel
 - Güncelleme:
Hatay'da sahte parayla alışveriş yapan şüpheli adli kontrolle salıverildi

Antakya'da, sahte parayla cep telefonu alan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antakya'da, sahte parayla cep telefonu alan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden cep telefonu alan ve yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmede, ödemeyi sahte parayla yapan Ç.D'nin adresine baskın düzenledi.

İkamette 100 liralık 11 sahte banknot bulundu.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Ç.D. adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA / Mehmet Gürkan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title