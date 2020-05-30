Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı
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Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yayla dönüşü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

30.05.2020 00:21 | Son Güncelleme: 30.05.2020 01:05

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yayla dönüşü kaza yapan otomobilde bulunan 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Amanoslar'da bulunan Üçkoz Yaylası'ndan ilçe merkezine dönen Ömer Tüzün (55) idaresindeki 31 PG 304 plakalı otomobil, Kocadüz Yaylası yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, uçuruma yuvarlanan araçtakileri uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi.

Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada araçta bulunan sürücü Ömer Tüzün ile yolcu olarak bulunan Feyza Tüzün ve Feride Edik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan Elif Rana Tüzün (6), Seçil Su Edik (5), Fatma Edik (8) ile Sariye Tüzün ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, Dörtyol ve İskenderun ilçelerindeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı.
Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı.
Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İHA

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