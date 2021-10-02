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Son dakika haberi: Ormanlık alanda başlayıp zeytin bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü

AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda başlayıp zeytin bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü.

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda başlayıp zeytin bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü.

Karlısu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Orman İşletme Müdürlüğü ile Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ormanlık alandan zeytin bahçesine de sıçrayan yangını büyümeden söndürdü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberi: Ormanlık alanda başlayıp zeytin bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Ormanlık alanda başlayıp zeytin bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Ormanlık alanda başlayıp zeytin bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Ormanlık alanda başlayıp zeytin bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Ormanlık alanda başlayıp zeytin bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Ormanlık alanda başlayıp zeytin bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Ormanlık alanda başlayıp zeytin bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Ormanlık alanda başlayıp zeytin bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Ormanlık alanda başlayıp zeytin bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü
AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi: Ormanlık alanda başlayıp zeytin bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü - Haberler
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