Hatay'da minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hatay'da minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

15.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:33
Hatay'da minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı kişi ağır yaralandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı kişi ağır yaralandı.

Erdal Parlaklı, idaresindeki 01 EEV 47 plakalı minibüs, Hassa-Gaziantep kara yolu üzeri Ardıçlı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Çapar'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Çapar, Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Çakır Birol Güven Pelin Öztekin Çağatay Ulusoy
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay'da minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 14:35:46. #1.14#
title