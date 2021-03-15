Hatay'da minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
15.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:33
Hatay'ın Hassa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı kişi ağır yaralandı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı kişi ağır yaralandı.
Erdal Parlaklı, idaresindeki 01 EEV 47 plakalı minibüs, Hassa-Gaziantep kara yolu üzeri Ardıçlı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Çapar'a çarptı.
Kazada ağır yaralanan Çapar, Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş