Hatay'da kontrolden çıkan tır refüje çıkarak durabildi
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Hatay'da kontrolden çıkan tır refüje çıkarak durabildi

24.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:30
Hatay'da kontrolden çıkan tır refüje çıkarak durabildi

Hassa ilçesinde kontrolden çıkan tır, refüje çıktı, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Hassa ilçesinde kontrolden çıkan tır, refüje çıktı, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

M.T. yönetimindeki 31 AZB 08 plakalı tır, Hassa-Gaziantep Kara yolu Aktepe Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak refüje çıktı.

Tır şoförü kazadan yara almadan kurtulurken refüje çıkan tır çekici yardımıyla kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

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