Hatay'da ihtiyaç sahibi kadının evi yenilendi
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Hatay'da ihtiyaç sahibi kadının evi yenilendi

17.03.2021 17:39 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:42
Hatay'da ihtiyaç sahibi kadının evi yenilendi

Hatay'ın Hassa ilçesinde tek başına yaşayan 68 yaşındaki Emine Marmara'nın evi ilçe belediyesince yenilendi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde tek başına yaşayan 68 yaşındaki Emine Marmara'nın evi ilçe belediyesince yenilendi.

Yaklaşık 5 metrekarelik tek oda evde yalnız yaşayan Marmara'nın durumunu öğrenen belediye yetkilileri, kadının Akbez Mahallesi'ndeki evine gelerek inceleme yaptı.

Ekipler evi onardı, eşyaları yenileyip Marmara'ya teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

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