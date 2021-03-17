Hatay'da ihtiyaç sahibi kadının evi yenilendi
17.03.2021 17:39 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:42
Hatay'ın Hassa ilçesinde tek başına yaşayan 68 yaşındaki Emine Marmara'nın evi ilçe belediyesince yenilendi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde tek başına yaşayan 68 yaşındaki Emine Marmara'nın evi ilçe belediyesince yenilendi.
Yaklaşık 5 metrekarelik tek oda evde yalnız yaşayan Marmara'nın durumunu öğrenen belediye yetkilileri, kadının Akbez Mahallesi'ndeki evine gelerek inceleme yaptı.
Ekipler evi onardı, eşyaları yenileyip Marmara'ya teslim etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş