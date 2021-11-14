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Hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 zanlı tutuklandı

AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

Tutuklanan zanlıların adliye çıkışı görüntüsü Hatay'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 zanlı tutuklandı HATAY (AA) – Hatay'ın Altınözü ilçesinde ev, bağ ve bahçeden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

HATAY (AA) - Tutuklanan zanlıların adliye çıkışı görüntüsü Hatay'da hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 zanlı tutuklandı

HATAY (AA) – Hatay'ın Altınözü ilçesinde ev, bağ ve bahçeden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri ilçeye bağlı Yolağzı ve Babatorun Mahallerinde son zamanlarda görülen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Ekipler yaptığı çalışmanın ardından düzenlediği operasyonla şüpheli A.Y, H.Y, M.Ç, D.H. ve A.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin çaldıkları malzemelerin bir kısmını Reyhanlı ilçesinde ikamet eden Suriye uyruklu A.A'ya sattıkları, adreslerinde yapılan aramada ise 2 plazma TV, 2 tabanca, 4 tüfek, 1 tarihi eser tabanca, 1 telefon, 2 araç anahtarı ve çeşitli el aletleri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y, H.Y, M.Ç. ve D.H tutuklanırken diğer şüpheli A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 zanlı tutuklandı

Hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 zanlı tutuklandı

Hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 zanlı tutuklandı

Hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 zanlı tutuklandı

Hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 zanlı tutuklandı

Hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 zanlı tutuklandı

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AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri

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