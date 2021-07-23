Düştüğü kuyuda mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
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Düştüğü kuyuda mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düştüğü kuyuda mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düştüğü kuyuda mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sutaşı Mahallesi'ndeki su kuyusundan kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Çalışma başlatan itfaiye ekipleri, kuyuya halat yardımıyla inerek kedi yavrusunu mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Süt ve su ile beslenen kedi yavrusu, daha sonra salıverildi.

Düştüğü kuyuda mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Düştüğü kuyuda mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Düştüğü kuyuda mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Düştüğü kuyuda mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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