Düştüğü kuyuda mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düştüğü kuyuda mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düştüğü kuyuda mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sutaşı Mahallesi'ndeki su kuyusundan kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Çalışma başlatan itfaiye ekipleri, kuyuya halat yardımıyla inerek kedi yavrusunu mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Süt ve su ile beslenen kedi yavrusu, daha sonra salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı