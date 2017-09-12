Hatay'da Darbe Girişimi Duruşmasında 2 Kişi Tahliye Edildi.

Hatay'da 15 Temmuz'da darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında 39'u tutuklu, 3'ü tutuksuz, 2'si firari 44 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında,Tutuklu olan 2 polis memuru tahliye edildi.



Hatay'da, 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulundukları iddiasıyla aralarında dönemin Hatay'da 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 121. Serinyol Er Eğitim Alayı ile Garnizon Komutanlığında görevli askerler, görevden ihraç edilen polisler ve muhtarın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.



Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Davanın üçüncü duruşmasında haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık 39.Mekanize Tugay komutanı Tuğgeneral Hasan Polat savunmasında Darbe girişimi olduğu 15 Temmuz'da hakkında "Sıkıyönetim komutanı olarak atandığı" iddialarını ve hakkındaki suçlamaları kabul etmediği ifade ederek,"sıkıyönetim direktifinin geleceğini bilmiyorduk. Bize sadece 15 Temmuz günü kara kuvvetleri komutanlığından bir yazı geleceği söylendi. Benimde yazılı ile kafamda Türkiye'nin Suriye'ye girecek ve hazırlık yapmamız konusunda düşünceler vardı. Sıkıyönetim direktifi adı altında biz yazı geldi bende sözde direktifte yazanları dikkate almadım benim darbe girişimiyle uzaktan yakından bir alakam yok tahliyemi talep ediyorum"dedi.



Yargılanmasına devam edilen 44 sanık hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan da 5 ile 15 yıl hapis cezası talep ediliyor. - HATAY