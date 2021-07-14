Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan örtü yangınında 3 hektar alan zarar gördü.
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan örtü yangınında 3 hektar alan zarar gördü.
Kisecik Mahallesi'nde ormanlık alanların bulunduğu mevkiden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce uçak, 2 helikopter, 10 arazöz ile su tankı sevk edildi.
Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında 3 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli