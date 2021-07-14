Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
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Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan örtü yangınında 3 hektar alan zarar gördü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan örtü yangınında 3 hektar alan zarar gördü.

Kisecik Mahallesi'nde ormanlık alanların bulunduğu mevkiden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce uçak, 2 helikopter, 10 arazöz ile su tankı sevk edildi.

Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında 3 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
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