Hatay'da çatışma ve patlama anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Hatay'da çatışma ve patlama anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

27.10.2020 10:22 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:48

Hatay'da çatışma ve patlama anının yeni görüntüleri ortaya çıktı Hatay'ın İskenderun ilçesinde teröristlerden biriyle çıkan çatışma ve üzerindeki bombayı infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Hatay'da çatışma ve patlama anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde teröristlerden biriyle çıkan çatışma ve üzerindeki bombayı infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Dün akşam Payas ilçesinde kontrol noktasına taciz ateşi açan ve çıkan çatışmanın ardından bir vatandaşın aracını gasp eden PKK/KCK'lı 2 terörist, İskenderun istikametine kaçtı. Teröristlerden biri İskenderun'da çıkan çatışma sırasında üzerindeki bombayı patlattı. Çatışma ve patlama anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hatay'da çatışma ve patlama anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Hatay'da çatışma ve patlama anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Hatay'da çatışma ve patlama anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Hatay'da çatışma ve patlama anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET SEHER

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 10:48:04. #1.14#
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