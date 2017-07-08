Hatay'da Bulundu! Krallar Yiyordu, Kilosu 2 Bin Euro

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 2018'e kadar uygulanacak olan 'Trüf Mantarı Eylem Planı' kapsamında, Kahramanmaraş ve Hatay'da araştırma başlattı.

UZMAN KÖPEKLER AĞAÇ KÖKLERİNDE YETİŞEN MANTARLARI KISA SÜREDE BULDU

Trüf uzmanı Ziyafet Arslan'ın yönetimindeki ekipte, bu konuda eğitimli olan Lagotta Romagnolo cinsi bir köpek de yer aldı. Uzman köpek, toprağın 5 ile 20 santimetre altındaki ağaç köklerinde yetişen trüf mantarlarını kısa sürede buldu. Köpeğin tepki verdiği alanlarda yapılan kazılarda trüf mantarlarına rastlandı.

"'KEŞFEDİLMEMİŞ HAZİNE' OLARAK ADLANDIRILIYOR"

Yapılan aramalarda Kahramanmaraş'ın Onikişubat ile Andırın, Hatay'ın ise Dörtyol ve Belen ilçelerinde trüf mantarları bulundu. Bulunan türler inceleme için Selçuk Üniversitesi'ne gönderildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Dünyada 'siyah elmas' veya 'kralların yiyeceği' olarak adlandırılan trüf mantarının toprağın 5 ile 20 santimetre derinliğinde ağaç köklerinde yetiştiği bilinen yaklaşık 200 türü bulunuyor. Türkiye'de doğal olarak nemli, ormanlık alanlarda yetişen bu mantar keşfedilmemiş hazine olarak adlandırılıyor.

KİLOSU 50-2 BİN EURO ARASINDA DEĞİŞİYOR

"Tabiatta en fazla domuzlar tarafından tüketilen ve özel eğitimli köpeklerle toplanan trüf mantarının kilosu türüne göre 50-2 bin euro arasında değişiyor. Daha önce tespit edilmiş olan noktalar olan Kahramanmaraş Onikişubat Elmalar Mahallesi, Andırın, Dörtyol, Belen ilçelerinde aramalar yapıldı. Bazı alanlarda ise trüf emarelerine rastlandı."