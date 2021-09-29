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Hatay'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde, anne ile 2 çocuğu ekipler tarafından ölü olarak bulundu. Anne ve iki çocuğunun zehirlenerek öldüğü üzerinde durulurken soruşturma devam ediyor.

İskenderun'a bağlı Denizciler Mahallesi'nde bugün meydana gelen olayda, iş yerinde çalışırken eşine telefonla ulaşamayan Turgay Mert (47), daha sonra komşularını arayarak ailesine bakmalarını istedi. Bunun üzerine eve giden ve kapıyı defalarca çalmalarına rağmen cevap alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

EKİPLER ACI TABLOYLA KARŞILAŞTI

Apartmanın 3'üncü katında bulunan eve itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte gelen polis, acı tablo ile karşılaştı. Hareketsiz halde yatarken bulunan Aynur Mert (41) ile çocukları Aleyna (16) ve Mehmet Ali Mert'in (14) öldüğü belirlendi.

ZEHİRLENEREK ÖLDÜKLERİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Olay yerinde yapılan ilk incelemede yedikleri ya da soludukları bir madde nedeniyle zehirlenerek öldüğünden şüphelenilen anne ve iki çocuğunun cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı. Anne ve iki çocuğunun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Hatay'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu
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