Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki ormanlık alanda, 8 farklı noktada yangın çıktı. Ekipler tarafından hızla müdahale edilen yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı. Yangınlarla ilgisi olduğu düşünülen 1 kişi ise elinde çakmakla gözaltına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki ormanlık alanda, 8 farklı noktada yangın çıktı. Ekipler tarafından hızla müdahale edilen yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı. Yangınlarla ilgisi olduğu düşünülen 1 kişi ise gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Hacıahmetli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında 8 farklı noktada yangın çıktı. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 15 arazöz ile çok sayıda itfaiye personeli yangın çıkan yerlere sevk edildi. Havadan ve karadan hızlı müdahale nedeniyle yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

1 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Öte yandan, yangınlarla ilişkisi olduğu düşünülen 1 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından elinde çakmakla gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

ORMANI KUNDAKLAYAN KİŞİYİ SUÇÜSTÜ YAKALAYAN PERSONEL KONUŞTU

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, ormanlık alanda 8 farklı noktada çıkan yangına müdahale esnasında yangını çıkardığı belirtilen Fatih M.'yi fark eden Hatay Orman Koruma ve Milli Parklar görevlisi Dursun Mehmet Akay, şüpheliyi, elindeki çakmak ve bıçakla beraber orman bölgesinde etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Yangının bir çok yerden çıkmasını sabotaj olabileceği ihtimali üzerinde durarak hareket ettiklerini anlatan Akay, "Arsuz Orman İşletme Şefliği'ne gelen ihbar üzerine ben de milli parklar görevlisi olarak, yangın yerine şefimle beraber iştirak ettik. Yangına kısa bir müdahalede bulunduk, söndürmeye çalıştık. Baktık ki, yangın 5-6 yerden çıkmaya devam ediyor. Şefimle kısa bir istişare ederek, bunun bir sabotaj olabileceğini düşündük. Şefim de bana dedi ki, 'biraz ileriye git bakalım kimse var mı, yok mu bir bak'. Bende gittim orada daha sonra adının Fatih M. olduğunu öğrendiğimiz şüpheli şahsa denk geldim. Elinde çakmak, bıçak, şişe gibi türlü şeyler vardı. Orada şahsı aldım ben, getirdim. Şefimle beraber, kontrol altına aldıktan sonra jandarmaya teslim ettik. Ormanlarımızı korumaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.