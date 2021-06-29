Hatay'da 8 bin 571 parça gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi
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Hatay'da 8 bin 571 parça gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi

Hatay'da 8 bin 571 parça gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 8 bin 571 parça elektronik eşya ele geçirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 8 bin 571 parça elektronik eşya ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar sonucu ilçe merkezindeki bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, Avsuyu Mahallesi'nde yakalandı.

Araçta ve sürücüsü Y.Ö'nün adresindeki aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen toplam 8 bin 571 parça cep telefonu şarj aletleri, kulaklık, batarya, hoparlör ve çeşitli cep telefonu ile bilgisayar aksesuarları ele geçirildi.

Sürücü Y.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.
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Hatay'da 8 bin 571 parça gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi - Haberler
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