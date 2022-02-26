Hatay'da 510 paket kaçak sigara ele geçirildi
AA, Lale Köklü Karagöz - Güncel
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Hatay'da 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'da 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesi Modern Evler Mahallesi'nde durdurulan Y.Y'nin çantasını aradı.
Aramada, 510 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Y.Y. gözaltına alındı.
AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel