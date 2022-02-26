Hatay'da 510 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da 510 paket kaçak sigara ele geçirildi

AA, Lale Köklü Karagöz - Güncel
 - Güncelleme:
Hatay'da 510 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'da 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'da 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesi Modern Evler Mahallesi'nde durdurulan Y.Y'nin çantasını aradı.

Aramada, 510 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Y.Y. gözaltına alındı.

AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Sigara, Hatay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title