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Hatay'da 4'ü polis 5 kişiyi yaralayan 5 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hatay'da 4'ü polis 5 kişiyi yaralayan 5 kişi yakalandı

Hatay'da dün gece dur ihtarına uymayan ve ateş açarak 4'ü polis 5 kişiyi yaralayan 5 kişi yakalandı.

Hatay'da dün gece dur ihtarına uymayan ve ateş açarak 4'ü polis 5 kişiyi yaralayan 5 kişi yakalandı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, araçta bulunan şüpheli şahıslar Yunus Timlerinin dur ihtarına uymayarak içinde bulundukları araçla kaçmaya başladığı, kovalamaca esnasında şüpheli araçtan açılan ateş sonucu 4'ü polis memuru ve biri yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Şahısların yakalama çalışmaları sonucunda, şüpheli aracın Reyhanlı yolu Bozöyük mahallesi yakınlarında terkedilmiş halde bulunurken, aramalar sonucunda C.H., N.H, ve küçük yaşta olan H.H. isimli zanlılar da yakalandı. Yakalanan H.H. isimli şüpheli şahsın yapılan üst aramasında;1 adet tabanca bulunduğu ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği ifade edildi.

Ayrıca olaya karışan diğer firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik Jandarma ekipleri ile birlikte Avsuyu Mahallesi'nde yapılan çalışmalar sonucu K.H., ve M.H. isimli şahıslar, müstakil bir evin müştemilatında yakalanarak yasal işlemleri yapılabilmesi için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edildi.

(Adem Karagöz/İHA)

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