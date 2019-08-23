Hatay'da 38 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'ın Kırıkhan ve Altınözü ilçelerinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Hatay'ın Kırıkhan ve Altınözü ilçelerinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırıkhan'ın Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde yol uygulaması yapan emniyet güçleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Yapılan kimlik kontrolünde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen Suriyeli 8 düzensiz göçmen belirlendi.
Göçmenler Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, araç sürücüsü Suriye vatandaşı Hüseyini H. gözaltına alındı.
Altınözü kırsalında devriye atan hudut birlikleri de Suriye sınırı yakınlarında 30 kişilik grubu fark etti.
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen Suriyeliler yakalanarak jandarmaya teslim edildi.