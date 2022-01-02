Üç hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üç hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarının zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında Nardüzü Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 4 koyun, 3 motosiklet, 2 ruhsatsız tabanca, televizyon, 6 kayıt cihazı, teyp ve 3 cep telefonu buldu.

Şüpheliler F.B, H.B. ve E.B. gözaltına alındı.

Üç hırsızlık şüphelisi yakalandı

Üç hırsızlık şüphelisi yakalandı

Üç hırsızlık şüphelisi yakalandı

Üç hırsızlık şüphelisi yakalandı

Üç hırsızlık şüphelisi yakalandı

Üç hırsızlık şüphelisi yakalandı

Üç hırsızlık şüphelisi yakalandı

Üç hırsızlık şüphelisi yakalandı

CHP il başkanlığına ait minibüste uyuşturucu ele geçirildi! Başkanın iki oğlu gözaltına alındı

CHP il başkanlığına ait minibüste uyuşturucu ele geçirildi! Başkanın iki oğlu gözaltına alındı

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title