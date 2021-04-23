Hatay'da 259 polisle asayiş uygulaması yapıldı
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Hatay'da 259 polisle asayiş uygulaması yapıldı

Hatay'da 259 polisle asayiş uygulaması yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Hatay'ın Antakya ilçesinde 259 polisle asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 259 polisle asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Narlıca Mahallesi ile Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde gerçekleştirilen ve narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamada 2 bin 298 kişinin GBT'si sorgulandı, 332 araç kontrol edildi.

Denetimde, muayenesi olmayan bir araca 652 lira, seyir halinde telefonla konuşan bir sürücüye de 314 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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