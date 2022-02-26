Hatay'da 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
AA, Lale Köklü Karagöz - Güncel
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Hatay'da hakkında kesinleşmiş 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.
HATAY (AA) - Hatay'da hakkında kesinleşmiş 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasından kesinleşmiş 1 yıl 3 ay hapis cezası olan M.O'yu yakalamak için çalışma başlattı.
Hükümlünün adresini belirleyen polis, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde M.O'yu yakaladı.
M.O. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel