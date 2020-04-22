HATAY Balkonlarda coşkulu 23 Nisan kutlaması Balkonlarda coşkulu 23 Nisan kutlamasıHATAY'ın İskenderun ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı balkonlarda, şarkılar, bayraklar ve alkışlarla kutlandı.

Balkonlarda coşkulu 23 Nisan kutlaması

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı balkonlarda, şarkılar, bayraklar ve alkışlarla kutlandı.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan Anadolu Sitesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılını kutladı. Doktor Gani Bahadırlı 75. Yıl Anaokulu Müdürü Hasan Akdoğan ve site sakinlerinin organize ettiği kutlamada, binanın tamamı bayraklar ve balonlarla süslendi. Çocuklar aileleriyle birlikte ellerinde Türk bayraklarıyla balkonlarında İstiklal Marşı'na eşlik etti. Site önünden geçen birçok vatandaş kaldırım kenarından alkışlarla, yoldan geçen araçlar da korna çalarak bu etkinliğe destek verdi. Balonların salıverilmesi ile gökyüzü coşkuyla renklendi. 75. Yıl Anaokulu müdürü Hasan Akdoğan, "Bakanımızın talimatları doğrultusunda bu coşkuyu evlerimize apartmanlarımıza taşıyalım istedik. Mahalle sakinlerimiz ve komşularımızla birlikte böyle bir organizasyon yaptık. İnşallah en kısa sürede bu virüs belasından hep beraber kurtulup, okullarımızda sınıflarımızda koridorlarımızda bahçelerimizde öğrencilerimizle daha nice kutlamalar yaparız. En kısa sürede öğrencilerimize kavuşmak dileğiyle 'evde kal Türkiye' diyorum.ö

Kaynak: DHA