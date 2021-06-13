HATAY 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OTOMOBİLİN HIZ İBRESİ 130 KİLOMETREDE TAKILMIŞ
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HATAY 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OTOMOBİLİN HIZ İBRESİ 130 KİLOMETREDE TAKILMIŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'da karşı şeride geçip başka bir otomobille çarpıştığı kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği otomobilin hız ibresinin 130 kilometrede takılı kaldığı belirlendi.

HATAY'da karşı şeride geçip başka bir otomobille çarpıştığı kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği otomobilin hız ibresinin 130 kilometrede takılı kaldığı belirlendi. Kazada hayatını kaybeden Murat Özkan (19) ve Abdülkerim Tandoğan (20) ile Hakan Arslan'ın (21) Arsuz'da deniz tatiline gitmek için bir arada oldukları öğrenildi. Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Antakya- İskenderun kara yolunda meydana geldi. Durdu Keleş yönetimindeki 02 AAB 765 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüjü aşarak karşı yönden gelen Tülin Çelik yönetimindeki 31 SV 771 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, 02 AAB 765 plakalı otomobildeki Murat Özkan ve Abdulkerim Tandoğan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerlerden çıkarılan 5 kişiyse ambulanslarla bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 02 AAB 765 plakalı araçtan yaralı çıkarılan Hakan Arslan da doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan, hız sınırının 70 olduğu belirtilen bölgede, kazaya neden olan 02 AAB 765 plakalı otomobilin hız ibresinin 130 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

YARALI DÖRT KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazadaki 02 AAB 765 plakalı otomobilin sürücüsü Durdu Keleş ile 31 SV 771 plakalı aracın

sürücüsü Tülin Çelik, Yıldız Göz ve Duru Çelik'in Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazada hayatını kaybeden Hakan Arslan, Antakya Mezarlık Kompleksi'nde, Abdülkerim Tandoğan, Üzümdalı Mahalle Mezarlığı'nda, Murat Özkan ise Gökçegöz Mahalle

Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Arkadaş oldukları belirlenen Arslan, Tandoğan ve Özkan'ın, Arsuz ilçesinde deniz tatiline gitmek için bir araya geldikleri belirtildi.

HATAY 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OTOMOBİLİN HIZ İBRESİ 130 KİLOMETREDE TAKILMIŞ
HATAY 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OTOMOBİLİN HIZ İBRESİ 130 KİLOMETREDE TAKILMIŞ
HATAY 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OTOMOBİLİN HIZ İBRESİ 130 KİLOMETREDE TAKILMIŞ
HATAY 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OTOMOBİLİN HIZ İBRESİ 130 KİLOMETREDE TAKILMIŞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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HATAY 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OTOMOBİLİN HIZ İBRESİ 130 KİLOMETREDE TAKILMIŞ - Haberler
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