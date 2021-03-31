Hatalı sollama can aldı.. Kardeşleri gözyaşlarına boğuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatalı sollama can aldı.. Kardeşleri gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı / MISRA EZGİNUR GÖÇER - Haberler | 3. Sayfa

Hatalı sollama can aldı.

Hatalı sollama can aldı.. Kardeşleri gözyaşlarına boğuldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de hatalı sollama sonucunda meydana geldiği iddia edilen 3 aracın karıştığı trafik kazasından 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Hanifi Doğan idaresindeki 26 DE 708 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyonet, iddiaya göre hatalı sollama sonucunda Eskişehir-Alpu karayolunun 5'inci kilometresinde sürücüsü tespit edilemeyen oto kurtarıcısı ile kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada seyir halindeki minibüs çekiciye duramayarak arkadan çarptı.

Kamyonet içinde sıkışarak hayatını kaybetti

Kaza sonrasında hayvan yüklü kamyonet sürücüsü Doğan, sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak, cenaze aracına konuldu. Cenaze buradan otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonet içinde bulunan büyükbaş hayvanlarda kısa sürede olay yerine gelen yakınları tarafından yakın bir çiftliğe götürüldü. Olay yerinde kalan bir büyükbaş ise uzun süre bir tarlada bekledi.

İki kardeşi olay yerinde dakikalarca gözyaşlarına boğuldu

Kaza haberini alan Doğan'ın yakınları kısa sürede olay yerine geldi. İki kardeşi ise hayatını kaybeden Mehmet Hanifi Doğan'ın araç içinden çıkarılana kadar gözyaşlarına boğuldu. Kardeşleri yine akrabaları teselli etmeye çalıştı.

Ekmek parası için mezbaha gidiyordu

Hayatını kaybeden sürücünün hayvan taşımacılığından para kazandığı öğrenildi. Eskişehir'e bağlı merkez Kireç Mahallesinden yüklediği 4 büyükbaş hayvanı mezbaha götürdüğü sırada hayatını kaybettiği öğrenildi. Sıkıştığı araç içinden çıkarılan sürücünün kanlı çizmeleri görenlerin yüreklerini dağladı.

Yaralılar hastanelere sevk edildi

Kazada yaralananlardan, Muhabbet A., (29), Habibullah S., (46), Ümit O., (26), Latif A., ile Oğuz Y., (40), 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir Şehir ile Yunus Emre Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan Habibullah S., Ümit O., ile Oğuz Y'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Hatalı sollama can aldı.. Kardeşleri gözyaşlarına boğuldu
Hatalı sollama can aldı.. Kardeşleri gözyaşlarına boğuldu
Hatalı sollama can aldı.. Kardeşleri gözyaşlarına boğuldu
Hatalı sollama can aldı.. Kardeşleri gözyaşlarına boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MISRA EZGİNUR GÖÇER

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Hayati Yazıcı Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Merve Boluğur Berrak Tüzünataç Cemal Can Canseven
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Mesut Bakkal Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Dünya Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatalı sollama can aldı.. Kardeşleri gözyaşlarına boğuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 21:46:54. #1.15#
title