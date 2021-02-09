Hatalı ameliyatla gözünü kaybeden işçinin, 10 bin TL tazminat tepkisi

Hatalı ameliyatla gözünü kaybeden işçinin, 10 bin TL tazminat tepkisi

ANKARA'da, hatalı ameliyat nedeniyle sağ gözünü kaybeden işçi Yahya Kemal Türk'e mahkemenin 100 bin lira manevi tazminat ödenmesi kararını istinaf mahkemesi sebepsiz zenginleşmeye yol açtığı gerekçesiyle bozarak, 10 bin TL ödenmesine karar verdi. DHA'ya konuşan Türk, "Ben bu karar karşısında şok oldum. Bana bunu layık gördükleri için dağıldım" dedi.

Başkent'te oturan işçi Yahya Kemal Türk, miyop göz rahatsızlığı nedeniyle kullandığı lens kayınca, 4 Aralık 2013 tarihinde Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Türk'ün acilen ameliyat olmasına karar verildi. Ancak hatalı ameliyat sonucu Türk, sağ gözünü kaybetti. Türk, ameliyatı yapan doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması sonunda doktor hakkında Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sonucunda doktora 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 500 gün adli para cezası verildi. Kararda, sanık doktorun özen eksikliği nedeniyle Türk'ün yaralanmasına neden olduğu ve ameliyat sırasında kusurlu olduğu belirtildi.

TAZMİNAT DAVASI AÇTITürk, ceza davası ardından avukatı İsmail Kılıç aracılığıyla maddi ve manevi tazminat talebiyle Sağlık Bakanlığı aleyhinde Ankara 6'ıncı İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Dava dilekçesinde Türk'ün görme yetisini kaybettikten sonra çalıştığı işini bırakmak zorunda kaldığı, maddi olarak çok büyük bir zarara uğradığı belirtildi. İdare mahkemesi, iş göremezlik tazminatı olarak Türk'e 174 bin 936 TL maddi tazminat ödenmesine karar verirken, yaşadığı ağır elem ve üzüntü nedeniyle de kendisine 100 bin TL, eşine 30 bin TL, oğluna da 20 bin TL olmak üzere toplamda, 150 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Sağlık Bakanlığı, istinaf başvurusunda bulundu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10'uncu İdari Dava Dairesi, 18 Kasım 2020 tarihinde yerel mahkemenin hükmettiği 174 bin 936 TL'lik maddi tazminatı onadı. Ancak daire, sebepsiz zenginleşmeye yol açtığı gerekçesiyle verilen manevi tazminat kararını bozdu. Türk'e sadece 10 bin TL, eşi ve oğluna ayrı ayrı 5'er bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.'GÖZLÜK YAZDIRMAK İÇİN GİTTİM, AMELİYAT ETTİLER'DHA'ya konuşan Yahya Kemal Türk, 2013 aralık ayında gözlük yazdırmak için hastaneye gittiğini anlatarak, "Gözümü kontrol etti ve yaklaşık 20 yıl önce taktırdığım lensin kaydığını söyledi. Acil bir şekilde ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Kabul edip ameliyat oldum. Daha sonra odaya alındığımda tansiyonum yükseldi. Gözümde kan birikti ve şişti. Gecenin saat 02.30'unda kontrol amaçlı doktor yanıma geldi. Ben o an bir şey olduğunu ve ameliyatın kötü geçtiğini anladım. Ertesi gün beni ameliyat eden doktorun rapor aldığını belirttiler. Beni de başka bir doktora teslim ettiler. Gelen doktor da tekrar acil bir şekilde ameliyat olmam gerektiğini belirtti. Tekrar ameliyat oldum. Göz damarlarımda aşırı sıkışmadan dolayı patlama meydana gelmiş. Daha sonra gözümü kaybettim, kör oldum. Ardından 9 kere ameliyat oldum. Fakat herhangi bir sonuç alamadık" dedi.'KARAR KARŞISINDA ŞOK OLDUM'Hukuki süreç başlattığını anlatan Türk, "Mahkeme beni Adli Tıp'a gönderdi. Burada ilk ameliyatımın yanlış yapıldığı tespit edildi. Bu yüzden de doktora bir ceza verildi. Bunların ardından maddi ve manevi tazminat davası açtım. Bu süreçte de bana 100 bin lira tazminat verildi. Daha sonra o yüz bin lira 'aşırı zenginleşme' görüldüğü için iptal oldu ve bana 10 bin lira verildi. Ben bu karar karşısında şok oldum. Bana bunu layık gördükleri için dağıldım. Bir sürü acılara maruz kaldım, hala da acılarım devam ediyor" diye konuştu.AVUKAT: HUKUKİ ANLAMDA ŞOK ETKİSİ YARATTIAvukat İsmail Kılıç ise "Bölge İdare Mahkemesi verilen hükmü değerlendirdi ve söz konusu hükmedilen 100 bin liranın sebepsiz zenginleşmeye yol açacağı gerekçesiyle düşürülmesi ve 10 bin lira hükmedilmesine karar verdi. Bu karar bizde hukuki anlamda şok etkisi yarattı. Sonuç olarak ortada müvekkilimiz gözünü kaybetmiş, 2 ay içerisinde çok fazla acılar çekmiş ve 8 tane ameliyat geçirmiş ve karşılığında da 10 bin lira gibi komik bir rakamla karşı karşıya kalması söz konusu oldu" dedi.

Görüntü dökümü: Avukat Kılıç ile röp.Gözünü kaybeden Türk ile röp.Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Haluk KARAASLAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ